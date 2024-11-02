Cleveland Cavaliers 6'da 6 Yaptı - Son Dakika
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Cleveland Cavaliers 6'da 6 Yaptı

Cavaliers, evinde Orlando'yu 120-109'la geçerek sezonun 6. galibiyetini aldı.

02.11.2024 11:30
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NBA'de Cleveland Cavaliers evinde karşılaştığı Orlando Magic'i 120-109'luk skorla yendi ve 6'da 6 yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHous'da karşılaştığı Orlando Magic'i 120-109'luk skorla mağlup etti ve yenilgisizliğini sürdürdü. Ligde 6'da 6 yapan Cleveland'da Darius Garland 25 sayı, 4 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Orlando'da ise Jalen Suggs 28 sayı, 8 ribaund, Franz Wagner ile Tristan da Silva da 17'şer sayı ile oynadı.

Oklahoma'dan 5'te 5

Oklahoma City Thunder ise deplasmanda oynadığı Portland Trail Blazers'ı 137-114 yenerek 5. maçından da galip ayrıldı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 7 ribaund ile ön plana çıkarken, Aaron Wiggins 13 sayı ve Isaiah Joe da 12 sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 4. kez yenilgisini alan Portland'da ise Jerami Grant 17 sayı, Deandre Ayton ile Rayan Rupert de 14'er sayı ile oynadı fakat mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 109 - Boston Celtics: 124

Detroit Pistons: 98 - New York Knicks: 128

Cleveland Cavaliers: 120 - Orlando Magic: 109

Atlanta Hawks: 115 - Sacramento Kings: 123

Brooklyn Nets: 120 - Chicago Bulls: 112

Toronto Raptors: 125 - Los Angeles Lakers: 131

New Orleans Pelicans: 125 - Indiana Pacers: 118

Minnesota Timberwolves: 119 - Denver Nuggets: 116

Portland Trail Blazers: 114 - Oklahoma City Thunder: 137 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cleveland Cavaliers 6'da 6 Yaptı - Son Dakika

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