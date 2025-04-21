Çocuk Atletizmi Tanıtıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Çocuk Atletizmi basın lansmanı gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Atletizmi basın lansmanı Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, yönetim kurulu üyeleri, Üçadım Atlama Türkiye Rekortmeni Necati Er, 400m Engel Türkiye Rekortmeni Nagihan Karadere ve çocuk sporcular katıldı. Çocuk Atletizmi tanıtım programının açılış konuşmasını 11 yaşındaki Aras Akbilgiç yaptı. Oldukça anlamlı bir haftada bir araya geldiklerinin altını çizen Aras Akbilgiç, " Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan haftasında, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından uygulana Çocuk Atletizmi etkinliğinin tanıtımında sizlerin karşısında olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin kuruluşunda duyulan bu güven ve mesajla, 100 yılı geride bırakan günümüz Türkiye'sinin geleceğe bakışı bir perspektifte birleşiyor. Bizlere verilen değerin bir örneği olan Çocuk Atletizmi'nin bir parçası olmak büyük bir mutluluk kaynağı" şeklinde konuştu.

Ahmet Karadağ: "Ülkemiz ve federasyonumuzun yegane geleceği çocuklarımızdır"

Çocuk Atletizmi'nin spor dünyasındaki en büyük altyapı gelişim programı olduğunu vurgulayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, "Çocuk Atletizmi, 4-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanmış, onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen programdır. Çocuk Atletizmi, spor dünyasındaki en büyük altyapı gelişim programlarından biridir. Çocuklar ve gençler için atletizme yeni ve modern bir bakış sunar. 1999 yılında Marmara depremi sonrası TMOK ile Eğlenceli Atletizm ile başlayıp, 2010 yılından sonra IAAF ile ortaklaşa federasyonumuz nezdinde çalışmalar başlamıştır. Programımızın tanıtımı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan'ın yer aldığı haftada yapmayı uygun gördük. 100 yılı geride bırakan ülkemiz ve federasyonumuzun yegane geleceği çocuklarımızdır. Çocuklarımız bizim için bugünlerde tohum, yakın gelecekte fidan ve nihayetinde ormanlarımız olarak bizleri saracak. Onlara yapılan her bir yatırım, gösterilen değer çok ama çok anlamlı. 4 yaşından itibaren çocuklarımızın katıldığı bu programda miniklerimizin her daim ellerinden tutacağımızı sözünü veriyoruz. Çocuk Atletizmi temel hareket becerileri ile atletizme özgü becerileri geliştirmeye yönelik bir dizi aktivite tasarımı içermektedir. Program, oyun temelli etkinlikler üzerine kuruludur. Katılım ve eğlence ön plandadır. Çocuklarımızın özgüveni, disiplin anlayışı ve sosyal ilişkilerinin güçlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL