Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi

19.05.2022 16:48
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde çocuklar arasında dostluk maçı yapıldı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde çocuklar arasında dostluk maçı yapıldı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 19 Mayıs coşkusu yaşandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde çocuklar arasında dostluk maçı yapıldı. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi Üye çocuklar ve hizmet modellerinden faydalan çocuklar arasında Ahmet Yılmaz sentetik çim sahada yapılan maç, renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde hizmet modellerinden faydalan çocuklar arasında dostluk maçı yaptıklarını ifade eden Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Ali Sait Çeçen, "Çocuklarımız için aktif olarak sportif faaliyetler yapıyoruz. Bu günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde hizmet modellerimizden faydalan çocuklarımız arasında dostluk maçı yapıldı. Çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli sportif faaliyetler yapıyoruz. Bu çerçevede çocuklarımıza futbol, masa tenisi, atletizm, bocce ve badminton başta olmak üzere birçok spor dalında eğitimler veriyor ve yeteneklerini keşfediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ELAZIĞ

Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi
Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi

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Körfez'de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü Körfez'de öğrencilerin 19 Mayıs gösterileri ilgi gördü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Elazığ, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuklar dostluk maçında hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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