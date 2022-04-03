Çolak ve Arıcan yine boş geçmedi - Son Dakika
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Çolak ve Arıcan yine boş geçmedi

03.04.2022 12:37
Çolak ve Arıcan yine boş geçmedi

İZMİR ve Türkiye'nin cimnastikteki en büyük gururları İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, 2022 yılındaki madalya serilerini Azerbaycan'da da sürdürdü.

İZMİR ve Türkiye'nin cimnastikteki en büyük gururları İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan, 2022 yılındaki madalya serilerini Azerbaycan'da da sürdürdü. İki sporcu, Bakü Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndan madalyalarla döndü. Sezona Almanya'daki Cottbus Dünya Kupası'nda halka aletinde aldığı altın madalyayla başlayan, geçen ay Mısır'daki Kahire Dünya Kupası'nda da halkada ikinci olan İbrahim Çolak, üst üste üçüncü kupayı da boş geçmedi. 27 yaşındaki başarılı sporcu Bakü'de halka aletinde 14.766 puanla yine gümüş madalya kazandı. 28 yaşındaki olimpiyat üçüncüsü Ferhat Arıcan da Kahire'deki gümüş madalyasından sonra Bakü'de de paralel barda 14.900 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.


- İzmir
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Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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