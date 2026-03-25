Colin Kazım teknik direktör oldu

25.03.2026 10:47
Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formalarını terleten eski milli futbolcu Colin Kazım-Richards, İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town'un teknik direktörlüğüne getirildi. Kazım-Richards, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevine başlayarak, kariyerinde yeni bir sayfa açmış oldu. Kazım-Richards, İngiltere'de teknik direktör olarak kendini kanıtlamayı hedefliyor.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de birçok takımın formasını giyen Colin Kazım-Richards, teknik direktörlük görevine başladı.

CRAWLEY TOWN'UN BAŞINA GEÇTİ

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town, A Milli Takım'ın eski oyuncularından Colin Kazım-Richards'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

TÜRKİYE KARİYERİYLE TANINIYOR

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formalarını terleten Kazım-Richards, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

TEKNİK ADAMLIKTA YENİ SAYFA

Saha içindeki kariyerinin ardından kulübede yeni bir başlangıç yapan Kazım-Richards, İngiltere'de teknik direktör olarak kendini kanıtlamayı hedefliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
