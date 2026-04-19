Corendon Alanyaspor: 1-0
Corendon Alanyaspor: 1-0

19.04.2026 17:11
SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ettiği maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 31'e çıkarırken, Corendon Alanyaspor 33 puanda kaldı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetti. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Gökmen Baltacı üstlendi.

Ev sahibi Kasımpaşa sahaya; Gianniotis, Winck, Opoku, Adem Arous, Frimpong, Andri, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate, Ben Ouanes, Benek ilk 11'i ile çıktı.

Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise; Victor, Hadergjonaj, Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Fatih Aksoy, Makouta, Janvier, İbrahim Kaya, Hwang, Güven Yalçın ile maça başladı.

Maçın ilk bölümlerinde her iki takım da rakip kalede tehlike yaratacak pozisyonlar üretemedi. Maçın 42'nci dakikasında Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışı sol çaprazda serbest vuruşu kullanan İrfan Can'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Victor son anda kornere çeldi. Bu pozisyonun yaklaşık bir dakika sonrasında ev sahibi takım yine rakip kalede etkili oldu. 43'üncü dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Winck, topu arka direğe indirdi. Topla buluşan Benedyczak'ın kafa vuruşu auta çıktı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 60'ıncı dakikasında ev sahibi Kasımpaşa öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan uzak direkten ağlara gitti: 1-0.

71'inci dakikada Hagi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ui-Jo'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Gianniotis çıkardı. Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
