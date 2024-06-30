Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Turuncu-yeşilli takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde idman yaptı.
Antrenmana koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı kondisyon koşularıyla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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