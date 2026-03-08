Corendon Alanyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas organizasyonun ardından taktik çalışmalarla tamamlandı.
Alanya Oba Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
