Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Morutan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Efkan Bekiroğlu arka direkte gelişine sert vurdu top dışarı çıktı.
35. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından sağ ayakla şutu az farkla auta gitti.
42. dakikada Efkan Bekiroğlu Yusuf Özdemir'in sağ ayağına müdahale etti. Hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdiği Efkan Bekiroğlu'na VAR kararı sonrasında direkt kırmızı kart gösterdi.
45+1. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında, Cordova altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Nicolas Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Sergio Cordova dk.28)
Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Joao Novais, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Matej Hanousek, Anastasios Chatzigiovanis, Pedro Barbosa, Efkan Bekiroğlu, Nihad Mujakic, Ali Kaan Güneren, Uros Radakovic, Frederico Macheda, Stylianos Kitsiou, Olimpiu Morutan
Yedekler: Rafal Gikiewicz, Doğukan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Riad Bajic, Anderj Dokanovic, Siroshiddin Astanakulov, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kırmızı kart: Efkan Bekiroğlu (dk.43) (Ankaragücü)
Sarı kart: Hanousek (Ankaragücü) - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü arasındaki maç berabere tamamlandı - Son Dakika