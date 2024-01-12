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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarıyla maça hazır hale geldi.

Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı
12.01.2024 - 17:45,  Güncelleme: 17:46
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Kaynak: AA
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