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Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğer futbolcular ise çift kale maç oynadı. Hazırlıklar yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı
14.01.2024 - 20:39,
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü evinde Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular, ısınma hareketleri, dar alanda pas organizasyonları ve koşunun ardından çift kale maç oynadı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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