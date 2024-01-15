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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'na hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular yenileme çalışmaları ve dar alanda pas, koşu ve çift kale maç yaptı. Hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanla sürdürülecek.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu\'na hazırlanıyor
15.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:11
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 17 Ocak Çarşamba günü Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından dar alanda pas, koşu ve çift kale maç yaptı.

Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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