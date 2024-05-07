Corendon Alanyaspor, 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülünü kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Corendon Alanyaspor, 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülünü kazandı

Corendon Alanyaspor, \'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı\' ödülünü kazandı

Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı.

07.05.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü.

4. Uluslararası Zirve Ödülleri İstanbul'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Corendon Alanyaspor, 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Gecede Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ahmet Çiğdem, İstanbul, Akdeniz, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor, 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülünü kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:40:33. #1.13#
SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor, 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülünü kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement