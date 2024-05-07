Corendon Alanyaspor, \'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı\' ödülünü kazandı

Corendon Alanyaspor, İstanbul'da düzenlenen 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü.
4. Uluslararası Zirve Ödülleri İstanbul'da düzenlenen geceyle sahiplerini buldu. Corendon Alanyaspor, 4. Uluslararası Zirve Ödülleri'nde 'Zirvedeki Akdeniz Futbol Takımı' ödülüne layık görüldü. Gecede Alanyaspor adına ödülü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiğdem teslim aldı. - ANTALYA
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