Corendon Sport Talks\'ta Emre Belözoğlu ve Yıldıray Karaer

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Sport Talks'ın ilk bölüm konukları oldu.

Corendon Sport Talks'ın Antalya Lara'da çekilen ilk bölümünde Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer bir araya geldi. Programda Corendon'un büyüme yolculuğunu anlatan Karaer, sporun dinamizmi ile turizmi ve havacılığı buluşturan yatırım vizyonunun detaylarını paylaştı. Belözoğlu ise başarılarla dolu futbolculuk yıllarından teknik direktörlüğe evrilen kariyerinden ve gelecek dönemdeki hedeflerinden bahsetti.

İlerleyen programlarda, bir taraftan konukların kariyer yolculuğu hakkında sohbet edilirken, bir yandan da sıcak gündem ile ilgili düşünceler ekrana yansıyacak. - ANTALYA