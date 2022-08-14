Corendon Airlines, Alanyaspor'un isim sponsoru oldu - Son Dakika
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Corendon Airlines, Alanyaspor'un isim sponsoru oldu

14.08.2022 21:31
Corendon Airlines, Alanyaspor'un isim sponsoru oldu

Corendon Turizm Grubu, Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor'un isim sponsoru oldu.

Corendon Turizm Grubu, Süper Lig kulüplerinden Alanya spor'un isim sponsoru oldu.

Kızılkule Meydanı'nda düzenlenen tören sonrasında Alanyaspor'un yeni ismi 'Corendon Alanyaspor' oldu. Corendon, isim sponsorunun yanı sıra kulübün ulaşım ihtiyaçlarını da sağlayacak.

Kulüp yönetim kurulu başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende, tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi. Süper Lig'de yedinci yıllarını olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bize geçen yıl Corendon çok ciddi destekler verdi. Corendon ile geçen bir çok uçuş yaptık. Bu yıl hem isim sponsorumuz hem de ulaşım sponsorumuz oldular. Burada başta Yıldıray bey olmak üzere Corendon ailesine, Alanyaspor adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yaptıkları Alanyaspor'a kelimelerle tarif edilemez. Bugünden itibaren Corendon, Alanyaspor'umuzun beş yıllık süreyle isim sponsoru olacak. Hem Alanyaspor'a hem Corendon ailesine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çavuşoğlu kendilerinin de ellerinden gelen her türlü fedakarlığı Corendon için yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer ise Antalya'nın en büyük destinasyonları olduğunu belirtti.

Türkiye'de turizmin başkenti olan Antalya'nın incisi Alanya'nın aynı zamanda Türk futbolunun en iyi ve en prestijli takımlarından birine sahip olduğunun altını çizen Karaer, "Markaların, faaliyet gösterdikleri şehrin spor aktivitelerini ve kulüplerini desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu inançla Alanyaspor ile şimdiye kadar olan iş birliğimizin çıtasını yükselterek yeni bir adım daha atıyoruz. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan Alanyaspor'un, yeni dönemde isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğini bir sponsorluk anlaşmasından daha fazlası olarak görüyoruz. Alanyaspor'un her zaman yanında olmaya ve bu camiaya layık olacak işler yapmaya çalışacağız. Çok kıymet verdiğimiz isim sponsorluğu anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Karaer, turuncu-yeşilli takımın Süper Lig'de de bu sezon hedeflediği yerlere geleceğine inancının tam olduğunu kaydederek, "Sadece futbola değil sporun farklı branşlarına destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücünden ilham alarak, genç sporcularımıza ve kulüplerimize değer katmaya çalışıyoruz. Şirket kültürümüzü yansıtan bu vizyonla, sporun gelişimine katkı sağlamak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Corendon Airlines, Alanyaspor'un isim sponsoru oldu - Son Dakika

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