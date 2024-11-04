Çoruhlu FK, Eriş ile 3\'te 3 yaptı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bergama Sportif olan adını bu sezon değiştiren İzmir Çoruhlu FK, yeni teknik patronu Levent Eriş yönetimindeki ilk maçını kazanmayı başardı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada Büyükçekmece Tepecikspor'u 90'ıncı dakikada Erhan Şentürk'ün tek golüyle yenen Çoruhlu FK, iç sahada 3'te 3 yaptı. İzmir ekibi puanını 11'e çıkartarek Play-Off hattına yaklaşmaya başladı. Levent Eriş, bu sezona 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Balıkesirspor'da başladıktan sonra Çoruhlu FK'yla anlaşmıştı.