Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti

Çorum FK, Adana Demirspor\'u 3-0 Geçti
17.08.2025 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 73 Samet Akif Duyur), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Salih Kavrazlı, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız (Dk. 52 Halil Eray Aktaş), Enes Erol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 52 Kürşat Türkeş Küçük)

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio (Dk. 70 Eren Karadağ), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Caner Osmanpaşa), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Ozan Sol), Eze

Goller: Dk. 37 Eze, Dk. 43 Yusuf Erdoğan, Dk. 78 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Üzeyir Ergün, Dk. 29 Kenan Fakılı, Dk. 90+1 Eren Karadağ (Arca Çorum FK), Dk. 21 Ali Arda Yıldız, Dk. 52 Kadir Karayiğit, Dk. 58 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Yusuf Erdoğan, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 00:14:05. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.