Çorum FK, Adana Demirspor\'u 3-0 Geçti

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 73 Samet Akif Duyur), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Salih Kavrazlı, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız (Dk. 52 Halil Eray Aktaş), Enes Erol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 52 Kürşat Türkeş Küçük)
Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Samudio (Dk. 70 Eren Karadağ), Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Atakan Akkaynak), Ferhat Yazgan (Dk. 86 Caner Osmanpaşa), Kenan Fakılı (Dk. 46 Pedrinho), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Ozan Sol), Eze
Goller: Dk. 37 Eze, Dk. 43 Yusuf Erdoğan, Dk. 78 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Üzeyir Ergün, Dk. 29 Kenan Fakılı, Dk. 90+1 Eren Karadağ (Arca Çorum FK), Dk. 21 Ali Arda Yıldız, Dk. 52 Kadir Karayiğit, Dk. 58 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
