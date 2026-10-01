Çorum FK, Antalyaspor maçı öncesi Antalya\'da duran top çalışması yaptı

Çorum FK, milli maçlar için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Çorum FK, milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı Antalya'daki kamp çalışmalarıyla değerlendiriyor. Bu çerçevede bugün Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde futbolcular, Antalyaspor maçı öncesi taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Hazırlık karşılaşması öncesinde temponun korunduğu antrenmanın son bölümünde duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışmayla birlikte günün saha programını noktaladı.

Çorum FK, Antalya kampı kapsamında Antalyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.