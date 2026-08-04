Çorum FK Başkanı: Hedefimiz Avrupa - Son Dakika
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Çorum FK Başkanı: Hedefimiz Avrupa

Çorum FK Başkanı: Hedefimiz Avrupa
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Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, hedeflerinin Süper Lig değil, Avrupa olduğunu açıkladı.

Çorum FK Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Balçık, "Benim hedefim Süper Lig'de bir yer değil, Avrupa'da olmak" dedi.

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Çorum FK Başkanı Savaş Balçık ve yönetimi kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Balçık, Çorum FK'nin 1. Lig'deki şampiyonluk yolculuğu ve Süper Lig hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çorum FK'nin 1. Lig'de şampiyon olabilmesi için yaklaşık 30 milyon avroluk bir yatırım yaptıklarını söyleyen Balçık, Süper Lig'e çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çorum'a helali hoş olsun. Ben garibanlığı bilirim, hiç de pişman değilim" dedi.

"Benim hedefim Süper Lig'de bir yer değil, Avrupa'da olmak"

Çorum FK'nin gelecek hedefleriyle ilgili de konuşan Balçık, "Birlik olursak Avrupa'ya çıkarız. Benim hedefim Süper Lig'de bir yer değil, Avrupa'da olmak. Birlik olmamız lazım. Çorum'u bütün Avrupa duysun, gurayı bütün dünya tanısın" diye konuştu.

Basın mensuplarının kentte havalimanı bulunmamasının takıma etkileriyle ilgili sordukları sorulara cevap veren Balçık, havalimanı için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

"Çorum'u yok sayıyorlar"

Çorum FK'nın başarılarının ulusal basında yer almamasının kendilerini üzdüğünü de sözlerine ekleyen Balçık, "Ulusal medyadan bir kişi bile arayıp kimi transfer ettiğimizi sormadı. Neden, çünkü Çorum'u önemsemedikleri için. Biz Çorum'u duyuracağız, çünkü Çorum'u yok sayıyorlar. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ne eksiğimiz var. Biz de Süper Lig'deyiz. Ben Çorum ile gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kulüp asbaşkanı Feyyaz Gökel ise Çorum FK Stadını dünya standartlarına çıkartmak için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kulübün Süper Lig'e yükselmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Çorum Şehir Stadı'nın dünya standartlarına kavuşması için yaklaşık 3 milyon avro tutarında iyileştirme projesi başlattık" ifadelerini kullandı.

Feyyaz Gökel: "Çorum'u beğenmediğini söylediler, alakası yok"

Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili iddialarla ilgili de konuşan Gökel, "Asbaşkan Turhan Mildon Fransa'ya gitti. Ön protokol imzalandı, fotoğraf çekildi. Çorum'u beğenmediğini söylediler, alakası yok. Çorum Futbol Kulübü, bu oyuncuyu alır ama Turhan kardeşim orada inisiyatif aldı, 'Bizim kulübümüzden üstün oyuncu yok. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerin bu transferin önüne geçti artık' dedi ve transferi sonlandırdı. Thiam, Çorum'u mu beğendi, Yusuf Erdoğan, Çorum'u mu beğendi? Geldi, inandı, biz şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK Başkanı: Hedefimiz Avrupa - Son Dakika

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