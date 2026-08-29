Çorum FK Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Çorum FK, Beşiktaş karşılaşması için antrenmanlarını sürdürüyor. Taktik çalışmaları tamamlandı.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Çorum FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Programın devamında futbolcular sürat ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının tamamlanmasının ardından antrenmanın taktik bölümüne geçildi. Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği günün programı, kaleli oyunla sona erdi.
Kaynak: İHA
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