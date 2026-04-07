Çorum FK - Bodrum FK Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

07.04.2026 22:26
Trendyol 1. Lig 34. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Hüseyin Yeni'nin sağ kanattan açtığı orta sonrası ceza sahasında topla buluşan Burak Çoban, fileleri havalandırdı. 1-0

26. dakikada Pedro Brazao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekerek ters köşeden ağlarla buluştu. 1-1

77. dakikada Furkan Apaydın'ın yerden Burak Çoban'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mame Thiam'ın penaltı vuruşunu kaleci Diogo Sousa çıkardı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 74), Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Ferhat Yazgan dk. 81), Fredy, Danijel Aleksic (Oğuz Gürbulak dk. 68), Braian Samudio (Mame Thiam dk. 74), Burak Çoban

Yedekler: Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Hüseyin Akınay, Efe Sarıkaya, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Pedro Brazao (Mert Yılmaz dk. 90+2), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Dino Hotic (Ege Bilsel dk. 18), Ali Habeşoğlu (Osman Haqi dk. 80), Taulant Seferi

Yedekler: Gabriel Obekpa, Adem Metin Türk, Alper Potuk, Bahri Tosun, Gökdeniz Bayraktar, İsmail Tarım, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Goller: Burak Çoban (dk. 10) (Çorum FK), Pedro Brazao (dk. 26) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Joseph Attamah, Yusuf Erdoğan (Çorum FK) - ÇORUM

Kaynak: İHA

