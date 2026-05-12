Çorum FK, Bodrum FK Rövanşına Hazırlanıyor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı final rövanşında konuk edeceği Bodrum FK maçı hazırlıklarına başlandı.
Çorum FK, 1. Lig yükselme play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Dün oynanan karşılaşmanın ardından Çorum'a dönen kırmızı-siyahlı ekip, rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başladı. Dünkü maçın analizini yapan takım, daha sonra antrenmana başladı.
İki ekip arasındaki karşılaşma 5 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Çorum'da oynanacak. - ÇORUM
