Çorum FK'da Verimli Kamp Süreci - Son Dakika
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Çorum FK'da Verimli Kamp Süreci

Çorum FK\'da Verimli Kamp Süreci
22.07.2026 13:56
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Teknik Direktör Uğur Uçar, transfer ve hazırlık süreci hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi oyunculara da gittiğimiz için bu süreç uzayabiliyor. Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak ve oyuncular Çorum FK'yı daha üst seviyeye taşıyacak" dedi.

Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarının ilk etabını tamamlayan Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 20 Temmuz'da başladığı ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. 29 Temmuz'a kadar buradaki kampta antrenmanlara devam edecek olan Çorum FK, 1-6 Ağustos tarihlerinde yeniden Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.

"Bizim adımıza verimli bir kamp süreci oldu"

Hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, kampın çok verimli geçtiğini belirterek, "İlk etap daha çok fiziksel ağırlıklı çalıştık. Akşamları taktik antrenmanlarıyla güzel bir süreç geçirdik. Şu anda her şey bizim adımıza güzel geçiyor. Aramıza yeni katılanlar oldu, ayrılanlar oluyor. Bizim adımıza verimli bir kamp süreci oldu diyebilirim" dedi.

"Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor"

Hem taktik hem de fiziksel antrenmanlardan verim aldıklarını kaydeden Uçar, "Fiziksel departmanımız gerçekten çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. Taktik antrenmanlar da istediklerimizi verdi. İkisinin birleşmesiyle bizim açımızdan güzel bir karışım oldu. Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor" diye konuştu.

"Hazırlık maçlarına da özel çalışıyoruz"

İkinci etap kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren 39 yaşındaki teknik adam, "İkinci etapta hem fiziksel hem de daha çok taktiksel antrenmanlara odaklanıyoruz. Hazırlık maçlarına da özel çalışıyoruz. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalışıyoruz. Lige hazırlık maçlarında bizim için skorlar değil, daha çok oyun önemli" açıklamasında bulundu.

"Çok kaliteli oyuncular katılacak"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Uğur Uçar, "Taraftarlarımızdan transfer konusunda sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Çünkü hem potansiyelli genç oyunculara hem de tecrübeli oyunculara gidiyoruz. Transfer süreçleri kolay olmuyor. İyi oyunculara da gittiğimiz için bu süreç uzayabiliyor. Takımımıza çok kaliteli oyuncular katılacak ve oyuncular Çorum FK'yı daha üst seviyeye taşıyacak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Uğur Uçar, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çorum FK'da Verimli Kamp Süreci - Son Dakika

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