Çorum FK, Eren Tunalı ile Anlaştı

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Çorum FK, Bursaspor'dan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'dan Eren Tunalı'yı transfer etti. Çorum FK, 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "3. Lig Bursaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Eren'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM