Çorum FK, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çorum FK, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

Çorum FK, İstanbulspor\'u 3-1 Mağlup Etti

1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, sahasında İstanbulspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Ferhat Yazgan'ın, ikinci yarıda ise Suat Kaya ve Eren Karadağ'ın golleriyle skoru belirledi.

13.01.2025 20:17  Güncelleme: 20:19
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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Yasin Kol, Cem Özbay, Emre Doğu

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat (Dk. 90+2 Landre), Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya (Dk. 73 Catic), Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül (Dk. 82 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 82 Eren Karadağ), Verheijdt

İSTANBULSPOR: İsa Doğan - Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Coly (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Muhammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 87 Ologo), Sambissa (Dk. 70 Diljan Aydın), Loshaj (Dk. 70 Duhan Aksu) Diarra, Emir Kaan Gültekin

GOLLER: Dk. 45+1 Ferhat Yazgan, Dk. 58 Suat Kaya, Dk. 89 Eren Karadağ (Çorum FK) – (P) Dk. 53 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Tunahan Ergül, Toure, Ferhat Yazgan (Çorum FK)

1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Çorum FK, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

23'üncü dakikada Çorum FK'da Suat sağ kanattan ara pasını Atakan'a çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Atakan, içeriye doğru yerden çevirdi. Savunma, Tunahan'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

45+1'inci dakikada köşe vuruşu sonrası devam eden atakta sağdan Kerem Kalafat ortaladı. Arkaya açılan topa Suat Kaya gelişine vurdu fakat savunmaya çarpan top ceza yayına açıldı. Önünde topu bulan Ferhat Yazgan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Çorum FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

53'üncü dakikada İstanbulspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

58'inci dakikada Atakan'ın penaltı noktasına çıkarttığı topu kontrol eden Suat Kaya şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

89'uncu dakikada Ologo'nun hatası sonucu topu alan Eren Karadağ, ceza yayının dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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