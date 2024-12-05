Çorum FK, Manisa FK Maçına Hazır

Spor

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 4 haftalık yenilmezlik serisini 30 Kasım'da konuk ettiği Erzurumspor'a 1-0 mağlup olarak bozan Çorum FK, tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde 20 puanla 10. sırada bulunan Çorum FK, 3 puan alabilmek için Manisa FK karşılamasına galibiyet parolası ile çıkacak.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çalışmalarına ara vermeyen Çorum FK, antrenmanlarına Çorum Şehir Stadyumu'nda devam etti. - ÇORUM