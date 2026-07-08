Çorum FK, Serdar Saatçı ile Anlaştı

Çorum FK, Trabzonspor'dan Serdar Saatçı'yı 3+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Çorum FK, yeni sezonda mücadele edeceği Trendyol Süper Lig için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda günün 3. transferini açıklayan Çorum temsilcisi, Trabzonspor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Serdar Saatçı'ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM