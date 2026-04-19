Çorum FK, Sivasspor\'u 3-1 Yendi

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Ethem Potuk, Murathan Çomoğlu
Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Atamah (Dk. 53 Üzeyir Ergün), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Erdoğan (Dk. 88 Zubairu), Pedrinho (Dk. 88 Atakan Akkaynak), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 72 Ferhat Yazgan), Erkan Kaş, Burak Çoban (Dk. 72 Serdar Gürler)
Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Appindangoye, Özkan Yiğiter (Dk. 81 Charisis), Murat Paluli, Okoronkwo, Kamil Fidan, Mert Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. Emre Gökay), Valon Ethemi, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin)
Goller: Dk. 26 Samudio, Dk. 56 Fredy, Dk. 80 Serdar Gürler (Çorum FK), Dk. 35 Mehmet Feyzi Yıldırım (Sivasspor)
Sarık kartlar: Dk. 72 Burak Çoban (Çorum FK), Dk. 90+4 Mert Çelik (Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Özbelsen Sivasspor'u 3-1 yendi.
