Çorum FK, Ylber Ramadani\'yi Transfer Etti

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak İtalya Serie A ekibi Lecce'de forma giyen Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı. Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ylber Ramadani'nin kesin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Ylber Ramadani'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM