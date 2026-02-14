Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'u 3-2 yendi.
Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.
Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni maç biter bitmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Baroni, "Haydi yapalım! Akşam yemeğinde balık yiyelim." ifadelerini kullandığı paylaşımda sarı-lacivertlilerin gollerini atan oyuncuların gol sevinçlerini gerçekleştirdi.
Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşılırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni almayı başardı.
Son Dakika › Spor › Cristian Baroni maç biter bitmez telefona sarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)