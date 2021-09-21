Cristiano Ronaldo, 3 yıl boyunca seyahat danışmanı tarafından dolandırıldı

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Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Cristiano Ronaldo'nun, birlikte çalıştığı Geostar isimli seyahat acentesinin bir çalışanı tarafından 3 yıl boyunca düzenli olarak dolandırıldığı ortaya çıktı.

RONALDO'NUN KARTLARIYLA ÖDEDİ

Jornal de Noticias'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin Euro çaldı.

AYNI SUÇTAN HÜKÜM GİYMİŞ

Cristiano Ronaldo'nun hiç gerçekleştirmediği 200 seyahat üzerinden 288 bin Euro haksız kazanç elde eden 53 yaşındaki Maria Silva'nın aslında 2017 yılında aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.

JETLE GİDİP İFADE VERDİ

Cristiano Ronaldo'nun bu Dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz'e giderek konuyla ilgili gizlice ifade verdiği öğrenildi.

F.BAHÇELİ VE BEŞİKTAŞLI İSMİ DE DOLANDIRMIŞ

Maria Silva isimli dolandırıcının, yine Futbol camiasının tanınmış simaları olan eski Fenerbahçeli Nani, Beşiktaşlı Manuel Fernandes ve menajer Jorge Mendes'i de aynı yöntemle toplamda 350 bin Euro değerinde dolandırdığı ve 4 yıl ceza aldığı öğrenildi.