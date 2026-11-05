Cristiano Ronaldo, 7 numaralı Portekiz formasını 234 maçın ardından bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Cristiano Ronaldo, 7 numaralı Portekiz formasını 234 maçın ardından bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cristiano Ronaldo, 7 numaralı Portekiz formasını 234 maçın ardından bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cristiano Ronaldo, 23 yıl süren Portekiz milli takım kariyerini bitirdiğini duyurdu. 41 yaşındaki forvet, 234 maçta 146 gol atarak milli maç ve milli takım golünde dünya rekorunu elinde tutuyor; federasyon vedayı onurlandıracağını açıkladı.

Portekiz futbolunun efsane ismi Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.İlk milli maçına 2003 yılında çıkan 41 yaşındaki forvet, Portekiz formasıyla 234 maçta 146 gol attı. Ronaldo, hem milli maç sayısında hem de milli takımda atılan gol sayısında dünya rekorunu elinde tutuyor.Ronaldo, Eylül ayında Danimarka ile oynanacak Uluslar Ligi maçında ilk 11'de yer almayacağının kendisine söylenmesi üzerine Portekiz Milli Takımı'nın kampını terk etmişti.Bunun ardından para cezası ve 30 gün men cezası almıştı.Instagram'da yayımladığı videoda Portekiz halkına seslenen Ronaldo, "Milli takımımızın yedi numaralı formasını teslim etme günüm geldi" dedi."Bu formanın yalnızca bana ait olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ancak 23 yıl boyunca onu giymenin, onun için mücadele etmenin ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlara onu taşımanın ayrıcalığını ve sorumluluğunu yaşadım."Bugün bu formayı gelecek nesillere devretme zamanı geldi. Kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararlar yalnızca akılla değil, kalple de verilir."Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuk sona erdi."Ronaldo, Suudi Arabsitan'ın Al-Nassr takımında sürdürdüğü kulüp kariyerine devam edecek.Tüm kariyeri boyunca 985 gol atan Ronaldo, 1000 gol sınırına ulaşmayı hedefliyor.

Portekiz, bu ay Uluslar Ligi'nde kendi sahasında Danimarka ve deplasmanda Galler ile oynayacağı maçların kadrosunu Cuma günü açıklayacak.Portekiz Futbol Federasyonu, bu vedanın "hak ettiği şekilde onurlandırılmadan gerçekleşmesine izin vermeyeceğini" belirtti.Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cristiano Ronaldo'nun muazzam kariyerini layıkıyla onurlandıracak bir organizasyonu düzenlemek, planlamak, bu organizasyonda yer almak ve aktif işbirliği yapmak en güçlü ve içten arzumuzdur. Böylece taraftarlar ve ülkemiz, bize bu kadar çok şey kazandıran oyuncuyu bir kez daha alkışlayıp kutlayabilir."Ronaldo, altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Portekiz, 2004'te ikinci oldu, 2016'da ise şampiyonluğa ulaştı. Ancak Ronaldo'nun kariyeri boyunca Dünya Kupası'nda yarı finalin ötesine geçemedi.2008'den bu yana Portekiz'in kaptanlığını yapan Ronaldo, ilk kez 2019'da düzenlenen Uluslar Ligi'nde ve 2025'te şampiyonluk yaşadı.Ronaldo'nun en büyük rakibi ve Arjantin futbolunun efsane ismi Lionel Messi de Ekim ayında Buenos Aires'te 85 bin seyircinin önünde yaşanan duygusal bir gecede milli takım kariyerini noktalamıştı.Ronaldo, Portekiz'in teknik direktörüyle neden anlaşmazlık yaşadı?Ronaldo, bu yaz kariyerinin altıncı Dünya Kupası'nda Portekiz'in bütün maçlarına ilk 11'de başladı. Portekiz, son 16 turunda turnuvayı şampiyon tamamlayan İspanya'ya elendi.Ronaldo'nun turnuvadaki performansı medyada eleştirilere yol açtı. Birçok yorumcu, onun milli takım düzeyinde hala etkili bir oyuncu olup olmadığını sorguladı.Ronaldo, Norveç maçında yedek bırakılmasının ardından bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmış teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadı.Haberlerde, ikinci yarıda ısınmaya gönderilmesine rağmen oyuna alınmamasının Ronaldo'yu öfkelendirdiği belirtildi. Bu, 2008'den bu yana Ronaldo'nun Portekiz'in bir resmi maçında yedek kulübesinde oturup oyuna girmediği ilk karşılaşmaydı.

Jesus'un Danimarka maçında da ilk 11'de yer almayacağını söylemesi üzerine Ronaldo kampı terk etti. Ardından yayımladığı uzun açıklamada milli takımdan emekli olmayacağını belirtti ve Jesus'un iki kez "sözünü tutmadığını" söyledi.Jesus, Ronaldo'nun geri dönüşü için "kapının açık olduğunu" söylerken Portekiz Futbol Federasyonu oyuncuya para cezası ve 30 gün men cezası verdi. Ancak bu 30 günlük dönemde Portekiz'in herhangi bir maçı yoktu.Ronaldo, veda videosunda yaşanan anlaşmazlığa değinmedi. Ancak hatalar yaptığını kabul etti."Mükemmel öğleden sonralar ve geceler yaşadım. Asla unutmayacağım zaferler oldu. Hatırlaması hala acı veren yenilgiler de yaşadım. Hatalar yaptım, acı çektim" dedi."Portekiz halkına çok istedikleri şeyleri veremediğim anlar da oldu. Ama asla vazgeçmedim. ve her şeyden önemlisi, Portekiz'i temsil etmekten duyduğum gururu hiçbir zaman kaybetmedim."Hayatımı dünyanın en iyi futbolcusu olmak için çalışarak geçirdim. Bugün en büyük zaferimin, dünyanın en iyi ülkesini temsil etme onurunu kazanmak olduğunu anlıyorum."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
Cristiano RonaldoMilli TakımPortekizDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:00:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, 7 numaralı Portekiz formasını 234 maçın ardından bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android