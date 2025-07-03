Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Diogo Jota ve kardeşi Andre, İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vatandaşı Diogo Jota için bir paylaşımda bulundu. 40 yaşındaki Ronaldo, yaptığı paylaşımda üzgün olduğunu dile getirerek, "Hayat anlamsız. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Çok üzgünüm. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 maçta giyen Jota, bu maçlarda 14 gol atma başarısı göstermişti.
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'dan Diogo Jota'ya duygusal veda: Hiç mantıklı değil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?