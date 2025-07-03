Cristiano Ronaldo\'dan Diogo Jota\'ya duygusal veda: Hiç mantıklı değil

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Diogo Jota ve kardeşi Andre, İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

RONALDO'DAN DUYGUSAL VEDA

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vatandaşı Diogo Jota için bir paylaşımda bulundu. 40 yaşındaki Ronaldo, yaptığı paylaşımda üzgün olduğunu dile getirerek, "Hayat anlamsız. Daha yeni milli takımdaydık, sen daha yeni evlenmiştin. Çok üzgünüm. Ailene, eşine ve çocuklarına taziyelerimi iletiyor ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onlarla birlikte olacağını biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIM KARNESİ

Kariyerinde Portekiz Milli Takım formasını 49 maçta giyen Jota, bu maçlarda 14 gol atma başarısı göstermişti.