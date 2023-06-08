Cristiano Ronaldo, Madrid'de yeni markasını tanıttı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, Madrid'de yeni markasını tanıttı

08.06.2023 16:13

Sezonun bitmesiyle ticari işlerine yönelen Cristiano Ronaldo, Madrid'de URSU adlı yüksek alkali içerikli doğal maden suyunun lansmanını yaptı. Şimdilik sadece seçkin marketlerde satışa sunulan URSU'nun yakın bir zamanda tüm dünyada satılmaya başlaması bekleniyor.

Suudi Arabistan'da sezonun bitmesiyle ticari işlerine yönelen Cristiano Ronaldo, yeni markasının lansmanı için Madrid'e gitti.

RONALDO YENİ MARKASINI TANITTI

Madrid'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cristiano Ronaldo, URSU'yu, "URSU, organizmanın asiditesini telafi eden, organların canlılığını ve esenlik hissini geri kazandıran yüksek alkali içerikli doğal bir maden suyudur." sözleriyle tanıttı.

SEÇKİN MARKETLERDE SATIŞTA

Şimdilik sadece seçkin marketlerde satışa sunulan URSU'nun yakın bir zamanda tüm dünyada satılmaya başlaması bekleniyor.

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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, Madrid'de yeni markasını tanıttı - Son Dakika
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