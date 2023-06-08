Cristiano Ronaldo, Madrid'de yeni markasını tanıttı

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Suudi Arabistan'da sezonun bitmesiyle ticari işlerine yönelen Cristiano Ronaldo, yeni markasının lansmanı için Madrid'e gitti.

RONALDO YENİ MARKASINI TANITTI

Madrid'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cristiano Ronaldo, URSU'yu, "URSU, organizmanın asiditesini telafi eden, organların canlılığını ve esenlik hissini geri kazandıran yüksek alkali içerikli doğal bir maden suyudur." sözleriyle tanıttı.

SEÇKİN MARKETLERDE SATIŞTA

Şimdilik sadece seçkin marketlerde satışa sunulan URSU'nun yakın bir zamanda tüm dünyada satılmaya başlaması bekleniyor.