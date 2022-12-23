Cristiano Ronaldo, teklife "Evet" dedi, Fenerbahçelileri heyecan sardı! Bu transfer domino etkisi yaratacak - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo, teklife "Evet" dedi, Fenerbahçelileri heyecan sardı! Bu transfer domino etkisi yaratacak

23.12.2022 08:32

37 yaşındaki süperstar Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan gelen astronomik teklifi kabul etmeye çok yakın. Portekizli golcünün Suudi Arabistan ekibi ile sözleşme imzalamasının ardından Al Nassr'ın Vincent Aboubakar'ın ayrılığına izin vermesi beklenirken Kamerunlu golcü, adının sık sık anıldığı Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaşacak.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmaya çok yakın. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaşacak.

RONALDO GELECEK, ABOUBAKAR GİDECEK

Futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanan Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için gün sayıyor. Suudi Arabistan ekibinin, Portekizli yıldızla anlaşma noktasına gelmesi ise Fenerbahçe cephesini heyecanlandırdı. Uzun zamandır Vincent Aboubakar'ın peşinde olan sarı-lacivertliler, Ronaldo'nun takıma katılmasıyla birlikte kulübünün Kamerunlu golcünün ayrılığına izin vermesini bekliyor.

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FENERBAHÇE OPSİYONLU KİRALAMAK İSTİYOR

Aboubakar ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, golcü futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. La Liga ekibi Vallecano'nun da Kamerunlu yıldızın peşinde olduğu ancak bu transfer için resmi bir girişimde bulunma ihtimallerinin düşük olduğu ifade ediliyor.

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Vincent Aboubakar, Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo, teklife 'Evet' dedi, Fenerbahçelileri heyecan sardı! Bu transfer domino etkisi yaratacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo, teklife "Evet" dedi, Fenerbahçelileri heyecan sardı! Bu transfer domino etkisi yaratacak - Son Dakika
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