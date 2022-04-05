Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı! - Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in hesabına, masraflar ve çocuk bakımı için her ay 100 bin euro yatırması İspanya'da manşetlere taşındı.

ÇOCUKLARLA RODRIGUEZ İLGİLENİYOR

Marca'da yer alan ve Elnacional.cat'e dayandırılan habere göre; Ronaldo, sevgilisine her ay 100 bin euro'luk ödeme yapıyor. Haberin detaylarında, Portekizli süperstarın, Rodriguez'e bu rakamı ödemesinin nedeni olarak "masraflar ve çocuklar bakımı" gösterildi. Ronaldo'nun maçları nedeniyle sık sık seyahat ettiği için çocuklarla genelde ilgilenen ismin Arjantinli model olduğu aktarıldı. Öte yandan ikiz bebeklerinin doğumu yakın olan ikili, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile doğuma kısa bir süre kala hazır olduklarını gösterdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN 50 BİN EURO KAZANIYOR

Medyanın haberinde, Ronaldo ve Rodriguez'in bebek odası fotoğrafını paylaşmasının ardından, odanın içindeki eşyaların değerinin 20 bin euro'dan fazla olduğu kaydedildi. Georgina Rodriguez'in, Ronaldo'dan her ay gelen 100 bin euroluk gelirinin dışında bir influencer olduğu ve sosyal medyada marka paylaşımlarıyla da 50 bin euro kazandığı belirtildi.