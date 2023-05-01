Ronaldo, sevgilisi Rodriguez ile ayrılacağı iddialarını yalanladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla milyonlarca beğeni aldı

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçirdiği iddia edilmişti. Portekizli yıldız, ayrılık haberleri sonrası bomba bir paylaşım yaptı.

DUDAK DUDAĞA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili hesabından sevgilisi Georgina Rodriguez ile dudak dudağa fotoğrafını paylaştı. Portekizli yıldız böylece, Rodriguez'den ayrılacağına yönelik çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

Ronaldo'nun paylaşımı: