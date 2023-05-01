Ronaldo, sevgilisi Rodriguez ile ayrılacağı iddialarını yalanladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla milyonlarca beğeni aldı - Son Dakika
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Ronaldo, sevgilisi Rodriguez ile ayrılacağı iddialarını yalanladıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla milyonlarca beğeni aldı

01.05.2023 13:17

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan ayrılık iddialarına yıldız futbolcu sessiz kalmadı. Portekizli golcü, Rodriguez ile birlikte çektirdiği romantik bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak ayrılık söylentilerine yanıt verdi. Paylaşım kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçirdiği iddia edilmişti. Portekizli yıldız, ayrılık haberleri sonrası bomba bir paylaşım yaptı.

DUDAK DUDAĞA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili hesabından sevgilisi Georgina Rodriguez ile dudak dudağa fotoğrafını paylaştı. Portekizli yıldız böylece, Rodriguez'den ayrılacağına yönelik çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

Ronaldo'nun paylaşımı:

Ronaldo'dan sevgilisi Rodriguez'den ayrılacağı iddiaları sonrası bomba paylaşım! Milyonlarca beğeni aldı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti. Portekizli yıldızın, yakın çevresine "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği öne sürülmüştü. Bunun üzerine ikilinin ayrılığın eşiğine geldiği ifade edilmişti.

YORUMLAR (1)
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