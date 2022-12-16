Portekizli yıldızın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atacağı ve astronomik bir ücret kazanacağı konuşulmuştu. Ancak Al Nassr cephesinden konuyla ilgili yalanlama geldi. Al Nassr'a transfer olacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo için kulüp başkanı, "Onu tanımıyorum" ifadesini kullandı.
Al Nassr Başkanı Musalli Al Muammar, kendisiyle çekilen bir videoda, Portekizli yıldız ile anlaşmak üzere olup olmadığı sorulduğunda gülerek, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum" yanıtını verdi.
Kulüpsüz durumdaki Cristiano Ronaldo'nun özel izinle Real Madrid'in tesislerinde antrenman yaptığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun sezonun geri kalanında hangi takımın formasını giyeceği ise hala merak konusu.
Son Dakika › Spor › Anlaştığı öne sürülen kulübün başkanından Cristiano Ronaldo hakkında ilginç sözler: Onu tanımıyorum - Son Dakika