Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon evinde 9 maçtır yenilmiyor - Son Dakika
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Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon evinde 9 maçtır yenilmiyor

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UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla bu sezon evinde oynadığı 9 maçta da yenilgi yüzü görmedi ve gelecek iç saha maçında ligde Başakşehir ile karşılaşacak.

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 9 mücadelede mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte bu sene iç sahada oynadığı 9. maçtan da yenilmeden ayrıldı. Süper Lig'de Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u mağlup etmeyi başaran Kartal, Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris, Marsilya karşısında galip gelirken Crystal Palace ile berabere kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki iç saha mücadelesinde ligde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
BaşakşehirBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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