Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika
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Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

23.02.2022 22:09
Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Sala SporturilorHAKEMLER: Wouter de Baar (Hollanda), Mauro Carlo Goitre (İtalya)CSM VOLEI ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L) (Miclaus, Roman, Axinte, Artin)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman,...

SALON: Sala Sporturilor

HAKEMLER: Wouter de Baar (Hollanda), Mauro Carlo Goitre (İtalya)CSM VOLEI ALBA BLAJ: Strantzali, Ninkovic, Russu, Dimitrova, Kocic, Mirkovic, Ivkovic (L), Ispas (L) (Miclaus, Roman, Axinte, Artin)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Adams, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L) (Merve, Elif, Gözde, Fatma)SETLER: 21-25, 22-25, 19-25SÜRE: 82 dakika (25',30',27')Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup etti. Final yolunda avantajı eline geçiren Eczacıbaşı'nda Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Hande ve Heyrman 12, Adams 9, Beyza 7 sayıyla oynadı. Maçın en değerli oyuncusu ise Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi.Bu karşılaşmanın rövanşı ise 1 Mart salı günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit'e rövanş karşılaşmasında elde edeceği her türlü galibiyet veya rakibi karşısında alacağı en az 2 set final için yeterli olacak.

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Hollanda, Romanya, İtalya, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Csm Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Son Dakika
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