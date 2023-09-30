Aziz Yıldırım kendisine "Cuma namazına gidiyordun" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı ters köşe yaptı - Son Dakika

Aziz Yıldırım kendisine "Cuma namazına gidiyordun" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı ters köşe yaptı

Son Güncelleme: 30.09.2023 11:13

Cübbeli Ahmet, katıldığı bir programda eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı. Cübelli Ahmet, ''Cuma namazına mı gidiyorsun?'' diye sorduğu Yıldırım'ın kendisine ''Ne cuması, balıkçıya gidiyorum.'' dediğini belirtti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısı Akit TV'de katıldığı programdakileri güldürdü. Yıldırım ile trafikte karşılaştığını ve efsane başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü belirten Cübbeli Ahmet, daha sonra Aziz Yıldırım ile konuştuğunda kendisine "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." dediğini söyledi.

"MERT ADAM, DÜRÜST ADAM"

Aziz Yıldırım'ın bu cevabı sonrası Cübbeli Ahmet, "Başkan sus da bari ben 'Cumaya gittiğini gördüm diyecektim' dedim." ifadelerini kullandığını belirtti. Cübbeli Ahmet, Yıldırım'dan "Mert adam, dürüst adam. 'Gitmiyorum cumaya' dedi ya! Ben dürüstleri severim" diyerek bahsetti.

AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖZEL DUA EDİYOR

Cübelli Ahmet ayrıca Aziz Yıldırım'ın namaza başlaması için özel dua ettiğini ve Fenerbahçe'nin eski başkanıyla hala görüştüğünü söyledi.

Aziz Yıldırım kendisine 'Cuma namazına gidiyordun' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı fena ters köşe yaptı

Ahmet Mahmut Ünlü, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım kendisine 'Cuma namazına gidiyordun' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı ters köşe yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım kendisine "Cuma namazına gidiyordun" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı ters köşe yaptı - Son Dakika
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