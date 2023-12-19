- Çubuk E-Spor Merkezi'nde Zula Turnuvası'nın finalleri nefesleri kesti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi'nde final heyecanı yaşandı. Zula 100. Yıl Klan Turnuvası'nda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden başkente gelen 8 takım ve 50'ye yakın oyuncu birbirleriyle kıyasıya yarışırken ilk dörde giren takımlara da ödül verildi.

Başkentte spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için önemli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, e-spor turnuvalarına da ev sahipliği yapıyor. ABB'nin hizmete açtığı Çubuk E-Spor Merkezi, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zula 100. Yıl Klan Turnuvası'nın" finallerine ev sahipliği yaptı.

Türkiye genelinde 64 takımın çevrimiçi rekabet ettiği turnuvanın final karşılaşmaları, Çubuk E-Spor Merkezi'nde 8 takım ve 50 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Zula oyununun Topluluk Yöneticisi Ahmet Avcı, yaptığı konuşmada, 2024 yılında Ankara'da bulunan Kuğulu Park Zula'da bir harita olarak oynanmaya başlanacağını belirterek, "Bu 67 ülkede Ankara'nın tanıtılması anlamına geliyor. Bu mutluluk içerisinde Ankara'ya geldik. 4 maçı aynı anda yaptırmak gerçekten kolay değildir fakat buradaki e-spor merkezi bunun için çok uygun. Çok güzel tasarlanmış bir mekan, internet hızı mükemmel. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Zula oyuncularından Bilal Çoban ise yaptığı konuşmada, " Sinop'tan geldim. Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nde okuyorum. 8 yaşından beri oyun oynuyorum. Burada çok güzel bir atmosfer var. Türkiye'nin her tarafından oyuncular gelmiş. Bu tür organizasyonlar genelde yurt dışında oluyor. Biz bunu yurt içinde yaptığımız için çok mutluyuz. Tüm e-spor ekipmanları düşünülmüş. Bu ortamı kimse sağlayamaz" ifadelerini kullandı.