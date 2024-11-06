Çubuk'ta Engelsiz Voleybol Kursu Başladı

Spor

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan voleybol kursu başladı.

Kulüp Başkanı Ahmet Koçyiğit, gazetecilere, kurslarla profesyonel sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Antrenörlerin eğitim verdiği kursların sayesinde kurulacak takımlarla ilçenin ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edileceğini ifade eden Koçyiğit, "Şu an 30'a yakın öğrencimiz var. Hedefimiz Çubuk'taki gençlere voleybol sporunu sevdirmek. Daha çok gencimize ulaşarak gelecekte büyük takımlara, milli takıma sporcu yetiştirmek istiyoruz. Bunun için yeterli alanımız, imkanlarımız mevcut, belediyemizin bütün imkanlarıyla çocuklarımıza her türlü desteği sağlayarak ilerleyen zamanlarda hedeflerimize ulaşacağız inşallah." dedi.