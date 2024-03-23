ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Play-Off maçlarını Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak.
Mersin'de 12-14 Nisan'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final (Final Four) müsabakaları nedeniyle Servet Tazegül Spor Salonu'nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar tamamlanana kadar ÇBK Mersin, mücadelesini Edip Buran Spor Salonu'nda sürdürecek.
ÇBK Mersin'in ilk rakibi OGM Ormanspor
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ilk maçında bugün OGM Ormanspor'a konuk olacak ÇBK Mersin, serideki ikinci maçını ise 25 Mart Pazartesi günü Edip Buran Spor Salonu'nda yapacak.
Seride eşitlik durumunda ise 3. maç 27 Mart Çarşamba Günü Ankara'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Leonardo Bonucci'yi Serie A ekibi Genoa transfer etmek istiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan ile oynanan hazırlık maçını Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte izledi. A Milli Futbol Takımı, Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan'a hazırlık maçında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Büyükekşi, Orban, Ceferin ve Csanyi ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler hakkında sohbet toplantıları gerçekleştirdi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Fehmi Başoğlu İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi Elif Oral, dünya rekoru kırarak büyük bir başarı elde etti. Antalya'da düzenlenen Trisome Games Down Sendromlu Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Milli Yüzücü Elif Oral, Junior (MO) sıralamasında ikinci olarak Junior Dünya Rekoru'nu kırdı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elif Oral'ın başarısı gururla karşılandı.
TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup takımlarından Denizlispor, Uşakspor deplasmanına 3 puan parolasıyla gidiyor. Denizlispor U15 takımı, Uşakspor maçından galibiyetle ayrılarak play-off hedefini sürdürmek istiyor.
Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Ula Karabörtlen mevkiinde yapılan bisiklet yarışına yaklaşık 150 sporcu katıldı. Ula'nın doğal güzelliklerini dünyaya göstermek amacıyla düzenlenen yarışta, sporcular farklı yaş kategorilerinde yarıştı ve ödüllerini Ula İlçe Kaymakamı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü takdim etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 700 olimpik havuz yapıldığını ve 100'ünün inşaatının devam ettiğini açıkladı. Bak, Muğla'da yapılan ziyarette Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın'ın seçim sürecinde Muğla'ya güçlü bir hava getirdiğini belirtti. Bak, Muğla'yı sporun şehri yapacaklarını ve hizmetlerin devam edeceğini söyledi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki down sendromlu cimnastikçi Selin Naz Özcan, Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Özcan, ritmik kategorisinde çember ve top aletinde sergilediği performans ile altın madalyaların sahibi oldu. Ayrıca labut ve kurdelada dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı. Genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupasının sahibi oldu. Milli sporcu Selin Durgut ise labut, top ve kurdelada 3 bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.
TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup takımlarından Denizlispor, Uşakspor deplasmanına 3 puan parolasıyla gidiyor. Denizlispor, Uşakspor maçından 3 puanla ayrılarak play-off hedefini sürdürmek istiyor.
Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılarak 2024 Paris Olimpiyatları öncesi kendini deneme fırsatı bulacak. Kariyerinde birçok madalya bulunan Buse Naz, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak adını kadın boks tarihine yazdırdı. Son olarak 2023'te Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör, Avrupa Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Buse Naz, olimpiyat öncesinde Avrupa Şampiyonası'nın kendisi için bir deneme olduğunu ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini belirtti.
Afyonkarahisar Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonları'nda düzenlenen Okul Sporları kız ve erkekler futsal grup müsabakaları, coşkulu bir açılış seremonisiyle başladı. Genç sporcuları teşvik eden İl Müdürü Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Müsabakalara 250 sporcu katılıyor ve down sendromlu çocuklar başlama vuruşunu gerçekleştirdi.
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