Başkan Çetin: "İyi bir takım oluşturduk" - Son Dakika
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Başkan Çetin: "İyi bir takım oluşturduk"

08.09.2022 12:48
Başkan Çetin: "İyi bir takım oluşturduk"

Çukurova Belediyesi ADS Kadın Voleybol Takımı bu sezon mücadele edeceği Sultanlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor.

Çukurova Belediyesi ADS Kadın Voleybol Takımı bu sezon mücadele edeceği Sultanlar Ligi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık bir hafta önce toplanan Çukurova'nın Sultanları, Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal yönetiminde çalışmalarını ASKİ Atatürk Spor Salonunda gerçekleştiriyor. Takımın son çalışmasını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de izledi.

Antrenmanın sonunda kadın voleybolculara baklava ikram eden Başkan Soner Çetin, "İyi bir takım oluşturduk. Adana'yı ilk kez biz bu seviyede temsil edeceğiz. Adanalıların heyecanla maçların başlayacağı tarihi beklediğini biliyorum. Sizlerin başarılı olacağına da inanıyorum. Ekim sonunda başlayacak lig öncesi Ankara'da Türkiye Kupası grup maçları oynayacağız. Bu maçlar da lig öncesi takımın durumunu görmek açısından önemli bir test olacak. Orada iyi maçlar çıkaracağınıza inanıyorum. Bizler her zaman yanınızda olacağız. Başarılar diliyorum" dedi.

Bu yıl Adana Demirspor Kulübü ile güçbirliği oluşturarak takımın adının Çukurova Belediyesi ADS olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, "Böylece daha da güçlendik. Adana Demirspor futbolda, biz de voleybolda başarılı sonuçlar alarak Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna Milli Takımında bulunan Olesia Rykhliuk ve Azerbaycan Milli Takımında bulunan Olena Alekseyevna Kharcehko milli maçların ardından takıma katılacaklar. - ADANA

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Kaynak: İHA

Soner Çetin, Çukurova, voleybol, Adana, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Çetin: 'İyi bir takım oluşturduk' - Son Dakika

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