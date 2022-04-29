Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı transfer etti - Son Dakika
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Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı transfer etti

29.04.2022 15:04
Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte İlbank, Samsun, PTT ve Bolu Belediyespor formalarını terleten orta oyuncu Ceren Baysal ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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voleybol, Çukurova, Samsun, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı transfer etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Baysal'ı transfer etti - Son Dakika
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