Cumayeri Belediyespor sporcusu Şevval İnce Dünya Halter Şampiyonasında gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Cumayeri Belediyespor sporcusu Şevval İnce Dünya Halter Şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Cumayeri Belediyespor sporcusu Şevval İnce Dünya Halter Şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Peru'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında Cumayeri Belediyespor sporcusu Şevval İnce, kadınlar 40 kilo silkmede 70 kilo ile gümüş madalya kazandı.

23.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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DÜZCE(İHA) – Peru'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında Cumayeri Belediyespor sporcusu Milli Halterci Şevval İnce kadınlar 40 kilo silkmede 70 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Düzceli Milli Halterci Şevval İnce yıldızlar dünya halter şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen şampiyonada Cumayeri Belediyespor sporcusu İnce, 40 kilo silkmede 70 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, genç sporcuyu tebrik ederek "Milli haltercimiz kulübümüz sporcusu Şevval İnce Peru'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasında silkmede 70 kilo kaldırarak Dünya ikincisi olmuştur. Milli sporcumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumayeri Belediyespor sporcusu Şevval İnce Dünya Halter Şampiyonasında gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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