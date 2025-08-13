Cumayeri\'nin Avrupa Şampiyonu Halterciye Ziyaret

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, 71 kiloda toplamda 166 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Tuğba Kıvıkoğlu ağırladı.

İspanya'nın Madrid kentinde 23-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi ve Cumayeri'ni gururla temsil eden Cumayeri Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tuğba Kıvıkoğlu, büyük bir başarıya imza attı.

U15 kategorisinde 58 kilo sıkletinde yarışan genç sporcu, koparmada 71 kilo, silkmede 95 kilo ve toplamda 166 kilo kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu gurur verici başarının ardından Tuğba Kıvıkoğlu, Cumayeri Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Dilek Demirdelen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Celal Işık ile birlikte Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Koloğlu, "Avrupa Şampiyonu sporcumuzu ve onu yetiştiren Antrenörümüz Dilek Demirdelen'i tebrik ediyor, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Hasan Celal Işık'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - DÜZCE