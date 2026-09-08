Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.