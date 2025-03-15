Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı sitem ettirecek görüntüler

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maç sonrası futbolcuların çocuklarıyla birlikte tribünlere giderek galibiyeti kutlaması dikkat çekti. Yabancı oyuncuların çocukları ön plana çıkarken, Türk futbolcuların çoğunluğunun bekar ve çocuksuz olması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl önce söylediği ''En az 3 çocuk'' sözünü hatırlattı.

15.03.2025 14:39
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Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldızları, maç sonunda çocuklarıyla birlikte tribünlere giderek zaferi taraftarlarla kutladı.

Kutlamalar sırasında özellikle yabancı futbolcuların çocukları ön plana çıkarken, Türk oyuncuların çoğunluğunun bekar ve çocuksuz olması dikkat çekti. Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl önce yaptığı "En az üç çocuk" çağrısını akıllara getirdi.

YABANCI FUTBOLCULARIN ÇOCUKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yıldızlarından Alvaro Morata, dört çocuğuyla sahada mutluluk yaşarken, Mario Lemina'nın iki çocuğu ve Dries Mertens'in oğlu Ciro da kutlamalara katılan isimler arasındaydı. Davinson Sanchez'in oğlu Salvador da babasıyla birlikte tribünleri selamladı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu görüntüler, futbolcuların aile hayatı ve çocuk sahibi olma tercihleri üzerine çeşitli yorumlara neden oldu. Taraftarlar, özellikle yabancı oyuncuların çocuklarıyla olan samimi anlarını beğeniyle karşılarken, Türk futbolcuların bu alandaki tercihlerinin farklı olması dikkat çekici bulundu. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken, futbolcuların aileleriyle yaşadığı sevinç anları da geceye damga vuran detaylardan biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ettirecek görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ettirecek görüntüler

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray, Antalyaspor, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Nurettin DEMİR:
    millet kendine bakamıyor kaldıki 3 çocukla 22.104 tl ilemi bakacak 75 15 Yanıtla
  • Umut Yıldırım:
    fenerli yabancı futbolcu çocukları maç sonu kutlaması yaparken bu haberi yapmaya yüreğiniz yok ama sırf Galatasaray olunca sırf algı için sözde haber yapıyorsunuz! Bu haberin editörü kimse Galatasaray düşmanı. Unuttuğu bir şey var, Galatasaray ile uğraşanın çocuğu olmaz!!!! 71 16 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    kicimizdaki dona kadar göz koydunuz da sıra milletin uckurunami geldi 55 10 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    34 yaşındayım çocuk yapmakdan korkuyorum 1 tane yeter nasil bakim kiram 10 bin asgari ücret alıyorum elektrik su dogalgaz 4 bin neydecem 38 3 Yanıtla
  • Salih Ygt:
    Boşanmalar arttı ve bir çok genç mahkeme koridorlarında yıllarını kaybediyor..bir vatandaş olarak yazıyorum. Bu ülkede her 3 kişiden 1 kişi boşanıyor. diğer 3 de 2 si ne kadar mutlu artık sizin takdirinize bırakıyorum. mutlu toplum, mutlu aile, değil 3 çocuk 5 çocukda getirir. Ailelerin bir bir dağılmasını önleyin. Aile dağılıyorsada , boşanmalar hızlı olsun. süründükçe bırakın çocuk yapmayı evlenesiniz bile gelmiyor. bu ülkede her sene ortalama 180 bin kişi boşanıyor. Problem çözün problem yaratmayın ! 27 2 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    bu adamlar zengin bunlarda mı bakamıyor bırakın bu yalanları, toplum olarak ahlaki yozlaşma ve dini çöküntünün neticesi bu..futbolcuları tanımıyorum, şahıslarına sözüm yok.. para yüzünden diyen saçmalıyor, Afrika doğurganlığı en yüksek ve en fakir yer.. 4 11 Yanıtla
  • utku ergün:
    sizin yaptığınız haberi seveyim 8 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Evlilik dışı ilişkiyi sahiplenmiş futbolcu ve ünlü camiasına neden üzülsün ki .Evet hayat pahalı gençler evlenirken düğün masraflarından dolayı borç ile yaşıyor ,bu masrafları biraz düşünerek yapsak olmaz mı ? 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aq yabancılar milyon Euro alıyor milyonluk bizim oyuncular bile fakir 0 0 Yanıtla
  • My Way:
    Aynı haberi Fenev için yapın da görelim Galatasaray düşmanı admincik 0 0 Yanıtla
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